Governo do Estado faz nova convocação de professores para a rede de ensino

Foi publicada na edição do Diário Oficial desta sexta-feira, 25, a convocação de mais candidatos aprovados e classificados em concursos públicos referentes aos anos de 2013 e 2014. Ao todo, 596 profissionais foram chamados para reforçar as salas de aula em todo o Estado, em diversas áreas, como Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Química, Biologia, Artes, Ensino Religioso, Línguas e Educação Física, entre outras disciplinas pedagógicas."Trabalhamos duro para conseguir chamar esses profissionais, que há anos aguardavam. O Rio de Janeiro teve dias muito difíceis no passado mas, com responsabilidade e dedicação, nossa gestão conseguiu reverter a situação e chamar os aprovados", disse o governador Cláudio Castro.Os candidatos deverão comparecer no local, em dia e hora fixados pelo edital, munidos de original e cópia, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, com as respectivas averbações, se for o caso, PIS/Pasep, Título de Eleitor, CTPS, Certificado de Reservista, Diploma de Conclusão, Comprovante de Residência e credenciamento expedido pela Autoridade Religiosa, de acordo com o edital do concurso.Após serem habilitados pela Coordenadoria de Inspeção Escolar da Regional, os candidatos serão encaminhados à Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, para perícia médica admissional, onde deverão apresentar exames listados na publicação.Para saber os detalhes da convocação, basta acessar o link https://drive.google.com/file/d/16dXU6-gwtPifWT9R-iuNKBC2Vk9S5bAK/edit