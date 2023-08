Parque das Águas recebe espetáculo neste fim de semana

O Parque das Águas, no Jardim Jalisco, recebe neste sábado (26) mais uma atração do projeto Diversão em Cena. A peça “A fantástica floresta” será apresentada pelo grupo O Trem - Companhia de Teatro às 18h.



A produção passa em um mundo fantástico, em que um menino sai à procura de seu avô que desapareceu na floresta. Com a ajuda de um apito, ele segue pistas e conversa com animais, conduzido pela curiosidade.



O espetáculo é interativo e mostra os encantos e mistérios da fauna e flora que habitam as florestas, promovendo a conscientização infantil e os valores ecológicos de preservação do meio ambiente.