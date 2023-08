Criminosos são condenados pela morte de um policial militar e uma mulher na Baixada Fluminense

Rio - Três homens foram condenados, nesta sexta-feira (25), pelos assassinatos do policial militar Carlos Elias Vasconcelos e de Vivian Ribeiro Viana em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Wellington de Jesus Ferreira, vulgo Girino, foi sentenciado a 34 anos de prisão, enquanto Kassio Henrique Costa, vulgo Duripa, cumprirá 29 anos, e Jonathan Caram de Miranda, vulgo NG, foi sentenciado a 15 anos. A decisão foi obtida pela 1ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu.



Carlos e Vivian foram executados a tiros e facadas, depois os corpos foram carbonizados em fevereiro de 2017. Os condenados vão cumprir as penas em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade.



De acordo com a denúncia do Ministério Púbico do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o crime ocorreu por ordem de Wellington de Jesus, que era chefe do tráfico na comunidade Marapicu, em Nova Iguaçu, onde a vítima Carlos Elias tinha um imóvel. Ele foi morto por ter sido reconhecido como policial militar. Já Vivian foi assassinada porque estava com ele no momento em que os criminosos o abordaram.



Os criminosos seriam integrantes do Comando Vermelho. O promotor destacou que as vítimas deixaram crianças órfãs. Ressaltou, ainda, o terror que a organização criminosa impõe aos moradores, através da ‘lei do silêncio’, o que dificultou a apuração do crime.