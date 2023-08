Segurança Presente prende homem que furtou mais de R$ 100 em hortaliças na Zona Sul

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam em flagrante, na manhã desta sexta-feira (25), um homem que roubou mais de R$ 100 em hortaliças, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. O homem foi localizado carregando uma caixa com os alimentos furtados.



Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do roubo. A caixa com as hortaliças estava na calçada e tinha acabado de ser entregue pelo fornecedor, na Rua Conde de Baependi. Os agentes logo foram acionados e conseguiram realizar a prisão.



O homem tem passagens pela polícia por roubo, furto, homicídio, estupro, lesão corporal, porte de armas, ameaça e desobediência. Ele foi encaminhado para a 9ª DP (Catete).