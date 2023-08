Buscas aquáticas por modelo que desapareceu no mar da Praia do Recreio continuarão neste sábado

Rio - As buscas aquáticas do Corpo de Bombeiros pelo modelo Jeferson Gomes, de 23 anos, que sumiu ao dar um mergulho no mar da Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio , se encerraram às 18h32 desta sexta-feira (25). As equipes vão retomar a procura na manhã deste sábado (26).

Os bombeiros completaram o terceiro dia de buscas nesta sexta utilizando motos aquáticas, drones, botes, mergulhadores e helicópteros. O trabalho é realizado por militares do Grupamento Marítimo (GMar) da Barra da Tijuca. Ainda há equipes posicionadas na superfície e beira da praia de forma ininterrupta.

Nesta quarta-feira (23), Jeferson desapareceu após dar um mergulho no mar. De acordo com uma amiga da família, o jovem mora fora do Brasil, mas estava no Rio para visitar os parentes. No dia do desaparecimento, testemunhas disseram que a correnteza o levou para longe da beira da praia. Banhistas que viram o ocorrido tentaram ajudar, mas sem sucesso.

Familiares do jovem acompanharam o trabalho dos militares na praia. Através das redes sociais, a família emitiu um comunicado. "Nosso Jeferson encontra-se desaparecido desde quarta-feira. Estamos pedindo todas as energias positivas, orações, rezas para que a gente possa encontrá-lo e se despedir. Todo apoio nesse momento é bem-vindo", diz a publicação.

Amigos do modelo lamentaram o corrido em fotos publicadas por ele. "Jeff é luz e vai 'tá' sempre nos nossos corações. Muito triste com a notícia", escreveu um. "O cara 'tava' ganhando o mundo, meus sentimentos aos familiares", disse outro.