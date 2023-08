Disque Denúncia pede ajuda na identificação dos responsáveis por balear e matar PM em Santa Cruz

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (25), um cartaz em busca de informações que ajudem a identificar os responsáveis pela morte do soldado da PM, Diego Pereira Teixeira, de 38 anos. Investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o assassinato do agente aconteceu nesta quinta-feira em um bar no bairro Boa Vista, próximo ao Largo do Bodegão, em Santa Cruz, Zona Oeste.

De acordo com os investigadores, o agente lotado no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) jogava sinuca no estabelecimento acompanhado de um amigo e um primo, quando se envolveu em uma confusão. A discussão terminou e, pouco tempo depois, dois homens em uma moto passaram pela rua atirando para dentro do bar na direção do PM.

Diego, que estava de folga no momento, foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido em estado gravíssimo para Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta sexta-feira.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios (DHC) buscam testemunhas e câmeras de segurança, que auxiliem na identificação dos autores do crime.

Números da violência

Com a morte do soldado, chega a 42 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no estado desde o início do ano. Dessas vítimas, 37 são da Policia Militar (inclui policiais militares em serviço, de folga e veteranos(reformados/reserva), dois são policiais penais, um policial civil, um bombeiro e um guarda municipal.

Quem tiver informações sobre os envolvidos na morte do policial, pode denunciar de forma anônima, ao Disque Denúncia através dos canais de atendimento. A instituição garante o anonimato. Confira:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ