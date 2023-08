Apoiadores pedem Pix para Michelle por medo de bloqueio a Bolsonaro

Aliados e apoiadores da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro iniciaram nesta sexta-feira, 25, uma campanha de arrecadação de recursos através do sistema Pix. A iniciativa foi lançada nas redes sociais, com o objetivo de reunir fundos para a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A campanha ganhou destaque após especulações de que os R$ 17 milhões recebidos via Pix por Bolsonaro poderiam ser bloqueados. Deputados federais próximos a Michelle, como Amalia Barros e Mário Frias, demonstraram preocupação quanto ao possível bloqueio desses recursos e pediram doações para a ex-primeira-dama.



Além dos deputados, assessores diretos de Michelle também estão engajados na divulgação da campanha, compartilhando os detalhes do Pix da presidente do PL Mulher em redes sociais e através de mensagens no aplicativo de mensagens WhatsApp.



As investigações em andamento não têm como foco bloquear os recursos doados a Jair Bolsonaro. O presidente está atualmente fazendo um tratamento de saúde.

A família Bolsonaro está mobilizando esforços para arrecadar mais dinheiro, contando com o apoio de seus aliados e simpatizantes.



Opositores de esquerda criticam a mobilização e acusam o ex-presidente de “explorar” seus apoiadores, alegando que Bolsonaro e sua família possuem altos salários e conseguem se manter sem as doações.