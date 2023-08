Polícia Civil identifica suspeito pela morte de jovem que voltava da escola em São Gonçalo

Rio - Um dos suspeitos pela morte do adolescente Brayan Silva Ferreira dos Santos, de 16 anos, que foi baleado e morto na última segunda-feira (21), em São Gonçalo, foi ideentificado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Foi emitido um mandado de prisão contra o homem, que segue foragido. Ele tem 17 anotações criminais e mais dois mandados de prisão pendentes, um por tráfico e outro por homicídio.



Brayan foi baleado quando voltava da escola, no bairro Apollo II. Segundo testemunhas, o menino foi baleado nas costas, enquanto protegia sua amiga, durante uma troca de tiros entre os criminosos e um fuzileiro naval que mora na região. Os bandidos foram até o local para executar o militar.



De acordo com investigações da Polícia Civil, o tiro que matou Brayan saiu de arma de traficantes. O fragmento de bala segue sendo analisado pela polícia.