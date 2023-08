Vereador Marcelo Diniz denuncia atentado contra sua família na Muzema

Rio - O Vereador Marcelo Diniz relatou em suas redes sociais que criminosos atacaram sua família à tiros, na tarde desta sexta-feira (25), em sua residência, na Comunidade da Muzema, em Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. Um funcionário da prefeitura do Rio teria sido baleado durante o atentado.

De acordo com o parlamentar, por volta das 17h, seus pais estavam em sua residência, a qual possuí um pequeno comércio na entrada. No local, o casal estava conversando com um funcionário da prefeitura, que tomava café no estabelecimento. Nesse momento, criminosos passaram atirando contra a residência.

"Os tiros foram todos onde ficam meus familiares. Inclusive meu pai estava em pé aqui na hora, minha mãe estava aqui. Tinha um funcionário da prefeitura aqui no local tomando um café, tomou dois tiros nas pernas", afirmou Marcelo, que fez um apelo ao governador Claudio Castro por ajuda.

Ainda segundo Marcelo, os tiros eram de fuzis e foram agrupados. "Sou sargento da brigada paraquedista e entendo do que estou falando. Isso aqui não foi tiro a esmo, foram tiros agrupados para matar minha família", contou o vereador.

A Muzema, assim como Gardênia Azul e Rio das Pedras, tinha forte domínio de grupos paramilitares por anos, mas tem sofrido invasões frequentes da facção Comando Vermelho (CV), que tem comandado as comunidades. O objetivo da organização criminosa é expandir os pontos de vendas de drogas pela Zona Oeste e aumentar a área de controle do tráfico. Por conta disso, moradores convivem com uma intensa rotina de violência devido aos constantes confrontos e operações.



Diniz assumiu seu mandato como vereador em 2021, no lugar de Dr. Jairinho, que teve seu mandato cassado ao ser acusado de matar o filho de sua namorada, Henry Borel.