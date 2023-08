Cinco pessoas são atropeladas em ponto de ônibus na Tijuca

Rio - Cinco pessoas ficaram feridas após serem atropeladas, no final da tarde desta sexta-feira (25), em um ponto de ônibus da Tijuca, Zona Norte do Rio. Informações preliminares apontam que o motorista do carro errou a rua que ia entrar e invadiu a calçada, acertando as vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel central foram acionadas para a Rua Barão de Mesquita por volta das 17h50 para atender vítimas de um atropelamento. O ponto de ônibus onde os feridos estavam é o ponto final da linha 665 (Pavuna - Saens Peña).

Os militares socorreram cinco pessoas com ferimentos leves. Entre os feridos estão Simone Santanna, de 31 anos, Rômulo da Silva, 78, Moisés da Silva, 51, Igor Corrêa, 33, e Isabella Vale, 23. Todos foram levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

Ainda não há informações sobre os estados de saúde das vítimas.