Menores prometem fazer arrastão em Copacabana em show de Alok

fotogaleria

Rio - Adolescentes fizeram uma espécie de 'mutirão' do crime nas redes sociais para roubar celulares durante o 'Show do Século', do DJ Alok, neste sábado (26), em Copacabana. No Instagram, menores de idade compartilharam diversas publicações do evento afirmando que os alvos serão usuários de Iphone.

"Bom dia. Já quero amanhã chuva de maçã [smartphones da Iphone]. Amanhã é dia de dar prejuízo neles. Vai tomando de todas as partes. Só não pode voltar no remoções, tendeu?", escreveu um adolescente, se referindo a grande quantidade de celulares que pretendia furtar.

"Só quem tem ódio vai anotar", escreveu outro, repostando um pôster da data marcada do show de Alok e colocando diversos emojis de maçãs, além de bonecos usando toucas ninjas e ostentando dinheiro.

Em outro post, um outro menor de idade se mostrou ansioso para o dia do show e usou novamente o termo 'chuva de maçã' para se referir ao roubo de celulares e 'quebração de cara' para se referir ao emprego de violência no ato.

"Menor boladão com a vida vai tomar de todos os lados, sem medo de ser feliz. Vale tudo", escreveu outro, usando emojis de maçã e celulares.

Procuradas pelo DIA, as polícias Militar e Civil não se manifestaram sobre o assunto.