Atos golpistas: GSI aponta falha na comunicação e pede investigação contra dois militares

A sindicância do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) sobre os ataques aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro , indicou que a falha na comunicação foi um dos fatores que prejudicaram a tomada de ação contra os bolsonaristas radicais. A sindicância também pediu abertura de uma investigação interna contra dois militares.A investigação administrativa interna do GSI começou em 31 de janeiro e foi finalizada em 6 de junho. Nisso, a sindicância concluiu que as deficiências no fluxo e na qualidade de informações de inteligência "constituíram fator determinante para o dimensionamento insuficiente das equipes de segurança presentes no Palácio do Planalto".