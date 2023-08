Com chegada de frente fria, fim de semana deve ser chuvoso no Rio

Rio - Dois dias depois dos termômetros chegarem perto dos 40°, a temperatura no Rio despencou mais de 20°C. Com a chegada de uma frente fria, o fim de semana deve ser de tempo chuvoso na cidade.



Segundo o Alerta Rio, o transporte de umidade vindo do oceano, manterá o tempo instável no sábado (26). O cenário será de céu nublado a encoberto com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos estarão moderados, com rajadas ocasionalmente fortes, acima de 52 km/h, e as temperaturas apresentarão declínio acentuado, com mínima de 16°C e máxima de 24°C. Para quem for curtir o 'Show do Século' com DJ Alok, em Copacabana, é melhor levar uma capa de chuva e agasalho.



No domingo (27), a temperatura deve cair ainda mais. O transporte de umidade manterá o céu nublado e encoberto sobre a cidade, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Para fechar a semana marcada por recordes de calor, os cariocas devem sentir frio, já que a máxima será de 21º C e a mínima de 16°C.



Previsão para os próximos dias



Na segunda (28) e na terça-feira (29), o tempo seguirá instável, com previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas estáveis.



Já na quarta-feira (29), haverá redução da nebulosidade e há previsão de chuva fraca a moderada isolada apenas durante a tarde e noite.