Mesmo com tempo chuvoso, bombeiros continuam buscas por jovem que se afogou no Recreio

Rio - As buscas aquáticas pelo modelo, de 23 anos, que se afogou na última quarta-feira (23), na Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio, foram retomadas às 6h30 deste sábado (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do tempo instável, os militares utilizam botes e motos aquáticas na procura.

A corporação informou, ainda, que o monitoramento na superfície e beira da praia seguiu de forma interrupta durante a madrugada. O trabalho é realizado por militares do Grupamento Marítimo (GMar) da Barra da Tijuca.

Jeferson Gomes desapareceu após um mergulho na altura do Posto 9. No dia do desaparecimento, testemunhas disseram que a correnteza o levou para longe da beira da praia. Banhistas que viram o ocorrido tentaram ajudar, mas sem sucesso.

Familiares do jovem acompanharam o trabalho dos militares na praia. Através das redes sociais, a família emitiu um comunicado. "Nosso Jeferson encontra-se desaparecido desde quarta-feira. Estamos pedindo todas as energias positivas, orações, rezas para que a gente possa encontrá-lo e se despedir. Todo apoio nesse momento é bem-vindo", diz a publicação.

A irmã de Jeferson também publicou uma mensagem em tom de despedida. Luanda Gomes disse que, após olhar as mensagens que recebeu, tem a certeza do quanto o irmão era "sensacional" e amado. "Uma coisa é certa: meu irmão veio para brilhar e brilhou muito nos seus 23 anos muito bem vividos, e de forma intensa. Queria agradecer e abraçar cada um por todo o carinho", finalizou a jovem.

Previsão do tempo

Dois dias depois dos termômetros chegarem perto dos 40°, a temperatura no Rio despencou mais de 20°C. Com a chegada de uma frente fria, o fim de semana deve ser de tempo chuvoso na cidade. Segundo o Alerta Rio, o transporte de umidade vindo do oceano, manterá o tempo instável no sábado (26). O cenário será de céu nublado a encoberto com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. As temperaturas apresentarão declínio acentuado, com mínima de 16°C e máxima de 24°C.

No domingo (27), a temperatura deve cair ainda mais. O transporte de umidade manterá o céu nublado e encoberto sobre a cidade, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Para fechar a semana marcada por recordes de calor, os cariocas devem sentir frio, já que a máxima será de 21º C e a mínima de 16°C.