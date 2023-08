Vídeo: agentes da Guarda Municipal são recebidos a tiros durante ação na Maré

Rio - Agentes da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública (Seop) foram recebidos a tiros durante uma ação no entorno do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (25).



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados para dar apoio à operação que tinha objetivo de retirar os veículos abandonados na região da Baixa do Sapateiro.

A corporação informou que criminosos efetuaram disparados contra os agentes, que precisaram se abrigar com o apoio de um veículo blindado da PM. Ninguém ficou ferido.



Em imagens que circulam nas redes sociais, guardas municipais tentam se proteger dos disparos atrás de um reboque da prefeitura. "Bala comendo aqui. Estão atirando no reboque, olha a situação que colocam a gente. A bala pegou aqui em cima da nossa cabeça, até os policiais estão correndo", disse um dos agentes no vídeo.



Segundo a PM, não houve confronto e o policiamento permaneceu reforçado na região até que o trabalho fosse concluído.