Cláudio Castro e Eduardo Paes lamentam morte de MC Marcinho

Considerado 'Príncipe do Funk', o cantor teve uma piora em seu quadro de saúde desde a última segunda-feira e acabou não resistindo. Rio - O governador do do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o prefeito da cidade, Eduardo Paes, lamentaram a morte do cantor MC Marcinho , neste sábado (26), aos 45 anos, em decorrência da falência múltipla de órgãos.O artista estava internado no Hospital Copa Dor, em Copacabana, Na Zona Sul do Rio, desde o dia 27 de junho por conta de de problemas no coração. Em 10 de julho, chegou a ser transferido para a CTI após sofrer uma parada cardíaca.Considerado 'Príncipe do Funk', o cantor teve uma piora em seu quadro de saúde desde a última segunda-feira e acabou não resistindo.

Veja a nota de pesar divulgada por Castro:



“MC Marcinho fez história em um estilo que tem a essência do Rio de Janeiro: o funk. Embalou diversas fases da vida de muitos com suas canções, foi inspiração para outros funkeiros, abriu portas, contagiou com sua alegria e levou a cultura da favela para o mundo.



‘De zero a dez te dou nota 100’. Suas letras, que não saíam da boca do povo, o consagraram como: ‘príncipe do funk’. Título mais que justo, para quem foi um dos precursores do estilo no Brasil.



Uma grande perda para todos nós. Obrigado por todo talento e por ter se tornado um ícone da cultura fluminense. Que Deus fortaleça todos os familiares, fãs e amigos.”

Já Eduardo Paes publicou um vídeo onde MC Marcinho aparece se apresentando em um palco, cantando seu hit "Garota nota 100".



"Nos deixou hoje um dos maiores nomes do funk carioca. Mc Marcinho foi um pioneiro que conquistou o Rio e todo o Brasil com sua arte. Meus sentimentos aos fãs e que Deus conforte o coração dos familiares!"

O Ministério da Cultura, por meio de publicações no Twitter, falou sobre o artista e sua trajetória. "Com profundo pesar, recebemos a notícia da morte prematura do cantor MC Marcinho, referência do funk nacional. Márcio André Nepomuceno Garcia iniciou sua carreira nos anos 90, ganhou visibilidade cantando o amor e foi um dos grandes responsáveis pela popularização do funk melody."

Além disso, deputados também se manifestaram sobre a perda do cantor. Confira o que disseram:



Marcelo Freixo, presidente da Embratur: "Hoje perdemos um grande artista e ícone do funk. MC Marcinho foi pioneiro, fez história na música brasileira e encantou gerações. O Príncipe do Funk é símbolo de um movimento culturalmente riquíssimo, mas que sofreu e infelizmente ainda sofre muito preconceito. Quando eu era deputado estadual no Rio, fui procurado por um grupo de funkeiros que queiram acabar com essa perseguição. Juntos fizemos e aprovamos a lei que definiu o funk como movimento cultural, que por isso deve ser estimulado e fortalecido por políticas públicas culturais. Um vitória construída por artistas como MC Marcinho. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos e dos fãs."



Deputado Federal Pastor Henrique Vieira: "Triste a notícia da morte do MC Marcinho. Seu talento e arte são partes significativa da história do Funk. Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos e fãs."



Deputada Federal Talíria Petrone: "Que tristeza a morte do MC Marcinho. Suas músicas marcaram toda uma geração e ele trilhou o caminho do funk para muitos. Toda nossa solidariedade aos familiares e amigos desse ídolo."



Deputada Estadual Mônica Benício: "Amanhecemos com a triste notícia da morte do Mc Marcinho, muito jovem, aos 45 anos, uma referência do nosso funk. Solidariedade a toda família, amigos e fãs. Descanse em paz, Mc Marcinho."

Prefeitura do Rio se manifesta sobre morte



A Prefeitura do Rio também usou as redes sociais para se manifestar sobre a morte do cantor. Nascido e criado na cidade, o príncipe do funk marcou gerações com suas canções e deixou um legado na música. Veja:



"De 0 a 10, você sempre será nota 100! O coração do Rio hoje fica solitário com a partida de um dos maiores nomes do funk carioca. O baile todo continuará falando de amor e requebrando até o chão com as batidas do príncipe do funk. E se quiser falar de saudade, fale com o Marcinho de Bangu."