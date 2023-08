Cláudio Castro lamenta morte de MC Marcinho

O artista estava internado no Hospital Copa Dor, em Copacabana, Na Zona Sul do Rio, desde o dia 27 de junho por conta de de problemas no coração. Em 10 de julho, chegou a ser transferido para a CTI após sofrer uma parada cardíaca.



Considerado 'Príncipe do Funk', o cantor teve uma piora em seu quadro de saúde desde a última segunda-feira e acabou não resistindo.



“MC Marcinho fez história em um estilo que tem a essência do Rio de Janeiro: o funk. Embalou diversas fases da vida de muitos com suas canções, foi inspiração para outros funkeiros, abriu portas, contagiou com sua alegria e levou a cultura da favela para o mundo.



‘De zero a dez te dou nota 100’. Suas letras, que não saíam da boca do povo, o consagraram como: ‘príncipe do funk’. Título mais que justo, para quem foi um dos precursores do estilo no Brasil.



Prefeitura do Rio se manifesta sobre morte



A Prefeitura do Rio também usou as redes sociais para se manifestar sobre a morte do cantor. Nascido e criado na cidade, o príncipe do funk marcou gerações com suas canções e deixou um legado na música. Veja:



"De 0 a 10, você sempre será nota 100! O coração do Rio hoje fica solitário com a partida de um dos maiores nomes do funk carioca. O baile todo continuará falando de amor e requebrando até o chão com as batidas do príncipe do funk. E se quiser falar de saudade, fale com o Marcinho de Bangu."