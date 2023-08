Locutor da Festa do Peão de Barretos ironiza caso das joias ao lado de Bolsonaro; veja o vídeo

O locutor Cuiabano Lima, voz referência da locução de rodeios e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ironizou o caso das joias pelo qual o ex-chefe do Executivo é investigado pela Polícia Federal (PF) na noite desta sexta-feira, 25, durante a Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. À vontade no palco do rodeio, Bolsonaro riu durante as falas do locutor.

Lima se dirigiu à influenciadora Cíntia Chagas, esposa do deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), e ao ex-presidente para fazer a brincadeira. Além do ex-mandatário, toda a comitiva bolsonarista riu do comentário e a própria comunicadora compartilhou o momento nas redes sociais.

"Nós é caipira, mas nós somos joia, Cíntia Chagas. Nós é caipira, mas nós é joia. Tem gente que era contra, mas hoje o Brasil inteiro torce e apoia", discursou para uma plateia lotada na arena de shows.

Locutor da Festão do Peão de Barretos ironiza caso das joias ao lado de Bolsonaro.



Reprodução: redes sociais#ODia pic.twitter.com/Z5pL8rstpE — Jornal O Dia (@jornalodia) August 26, 2023

A Polícia Federal aponta a existência de uma organização criminosa no entorno de Bolsonaro que atuou para desviar joias, relógios, esculturas e outros itens de luxo recebidos pelo ex-presidente como representante do Estado brasileiro, durante uma viagem oficial à Arábia Saudita.

As joias teriam sido vendidas ilegalmente pelo seu ajudante de ordens Mauro Cid, nos Estados Unidos. Posteriormente, o assessor e advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef, comprou de volta os presentes após o TCU determinar que os itens fossem entregues, em meio à investigação do crime de peculato.

O escândalo em torno das investigações tem feito a palavra "joia" ganhar outras interpretações no meio político. Petistas têm usado o termo para debochar do ex-mandatário, enquanto bolsonaristas a usam com tom de ironia.

Durante a semana, o deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP) provocou adversários em uma sessão da Câmara dos Deputados perguntando a eles: "tudo joia com vocês?".

O ex-presidente chegou a Barretos com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o presidente da Assembleia Legislativa (Alesp) e outros aliados. Antes do rodeio, ele participou da entrega de moradias, obras viárias para a recuperação de estradas e uma nova delegacia da Polícia Civil. Os investimentos somam R$ 83,5 milhões. Bolsonaro também recebeu o título de cidadão honorário de Barretos.

Durante a Festa, Tarcísio enalteceu o Bolsonaro, o chamou de amigo e afirmou ser grato ao aliado, que foi ovacionado aos gritos de "mito" pelo público. Em seguida, Bolsonaro discursou.

"Fizemos o possível (no governo). Entregamos, infelizmente, um Brasil bem melhor do que recebi lá atrás. Digo infelizmente tendo em vista quem assumiu. Mas não estamos aqui fazendo política. O Brasil é de todos nós. E grande parte da nossa economia vem de vocês (do campo)", disse.