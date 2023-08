Homem é preso em São Gonçalo após quebrar prato no rosto da companheira

Rio - Um homem foi preso em flagrante após quebrar um prato no rosto da mulher, nesta sexta-feira (25), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.



Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) prenderam o suspeito por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi localizado e detido em Alcântara.



De acordo com a Polícia Civil, os agentes tomaram conhecimento de que uma mulher havia dado entrada em um pronto socorro de São Gonçalo com ferimentos no rosto. Ao chegarem na unidade hospitalar, foram informados da agressão.



Segundo depoimento da vítima, o homem a golpeou com um prato de comida em seu rosto após uma discussão entre eles. Ele possui outras anotações criminosas como ameaça, furto, injúria, roubo e violência doméstica.