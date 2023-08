Civil prende milicianos acusados de extorquir motoristas de vans em Padre Miguel

Rio - Quatro milicianos foram presos em flagrante, nesta sexta-feira (25), acusados de extorquir motoristas de vans que circulam em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, o grupo pertence à milícia que atua na comunidade da Carobinha, em Campo Grande.



Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da 22ª DP (Penha) realizaram uma ação de campana e abordaram os suspeitos no momento em que chegaram para extorquir os motoristas.

A polícia informou, ainda, que os milicianos tentaram despistar os agentes trocando de veículo, no entanto, acabaram presos. Na delegacia, o grupo confessou que cobrava para permitir a circulação dos motoristas na região.



De acordo com as investigações, que tiveram início há cinco semanas, dois dos presos eram policiais militares e haviam sido expulsos da corporação, acusados de homicídio, latrocínio e extorsão.



Com os milicianos, foram apreendidas duas armas, aparelhos de telefone celular, carros utilizados nas extorsões e R$ 4 mil em espécie. Segundo a Civil, as investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos.