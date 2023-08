Repórter dos EUA preso na Rússia recorre da prorrogação de detenção provisória

O jornalista norte-americano do "Wall Street Journal", Evan Gershkovich, detido em março na Rússia sob a acusação de “espionagem”, recorreu da prorrogação de três meses da sua detenção provisória, informou a Justiça russa neste sábado, 26.Segundo o site do tribunal municipal de Moscou, a defesa do jornalista, que rejeita as acusações, recorreu na sexta-feira, 25, da decisão do juiz Lefortovski de prolongar a sua detenção até 30 de novembro, enquanto se aguarda uma data para o seu julgamento.Gershkovich, repórter, de 31 anos, do "The Wall Street Journal" e ex-colaborador da AFP, foi preso em 29 de março durante uma viagem de cobertura à região dos Montes Urais.Ele é o primeiro jornalista ocidental a ser preso e acusado de espionagem por Moscou desde o fim da era soviética, no início dos anos 1990.As acusações de espionagem acarretam penas que podem ir até 20 anos de prisão, embora até agora a Rússia não tenha fornecido publicamente qualquer prova das suas acusações e o processo aconteça em sigilo.A sua detenção insere-se no contexto de graves tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e a Rússia causadas pelo conflito na Ucrânia, em que Washington apoia Kiev financeira e militarmente contra Moscou.