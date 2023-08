Imagens registram ataque à casa de vereador na Muzema; veja vídeo

Rio - Imagens de câmeras de segurança flagram o momento em que criminosos fortemente armados atacaram a casa do vereador da cidade do Rio, Marcelo Diniz (Solidariedade), na Muzema, no Itanhangá, Zona Oeste, na tarde desta sexta-feira (25). Segundo o parlamentar, as gravações já foram entregues à Polícia Civil, que iniciou uma investigação sobre o caso.De acordo com a Polícia Militar, os disparos foram feitos por criminosos localizados em uma área de mata próxima ao imóvel. No entanto, os suspeitos fugiram antes da chegada dos militares, que efetuaram buscas na região que resultaram na apreensão de dois carregadores de pistola e diversas munições.Pelas imagens, é possível ver ao menos um homem encapuzado e com fuzil atirando contra uma 'vendinha' que fica no primeiro andar da casa, pertencente aos pais do vereador. No local, estavam presentes o pai do parlamentar, de 70 anos, que aparece sem camisa se protegendo dos tiros, a mãe e mais dois amigos.

Imagens registram ataque à casa do vereador Marcelo Diniz, na Muzema, Zona Oeste do Rio.



Crédito: Rede Social#MeiaHora pic.twitter.com/AavR2cHi6O — Jornal Meia Hora (@meiahora) August 26, 2023

Nas redes sociais, Diniz informou que cerca de cinco criminosos atiraram contra sua família, na casa onde ele mora desde criança. "Foram dezenas de tiros contra meu pai, minha mãe e dois amigos que tomavam café na pequena venda que os meus pais tem. Todos os tiros foram com intenção de matar, pois foram todos na altura da cabeça e peito. Reparem que quando meu pai se deita no chão, os tiros são para baixo. Felizmente, esses bandidos não conseguiram matar ninguém", disse.No atentado, um funcionário da prefeitura foi baleado na perna, mas segundo o vereador ele já está em casa se recuperando e passa bem. Diniz questionou ainda como sujeitos armados de fuzil podem circular livremente no meio da rua, com o dia claro, atentarem contra a vida de inocentes e fugirem impunemente."A resposta será dada pelo Estado que, ontem mesmo, iniciou as investigações e já está em posse de vídeos que podem identificar esses covardes. O trabalho da Polícia Militar ontem, depois do ocorrido, ofereceu a segurança necessária para que esses assassinos não voltassem ao local. Logo em seguida, a Polícia Civil, através da especializada em Homicídios, iniciou os procedimentos investigatórios. Espero que ninguém tenha que passar o que estou passando. Pois hoje , eu poderia estar sendo enterrado, ou pior, meus pais também poderiam ter morrido. Que Deus nos proteja!", disse.Normalmente, às sextas-feira, o vereador está no local onde atende aos moradores. Porém, no momento do ataque ele cumpria agenda externa. Diniz assumiu seu mandato como vereador em 2021, no lugar de Dr. Jairinho, que teve seu mandato cassado ao ser acusado de matar o filho de sua namorada, Henry Borel.De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado inicialmente na 16ª DP (Barra da Tijuca). Os agentes realizam diligências para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.A favela da Muzema, assim como Gardênia Azul e Rio das Pedras, tem sido alvo de disputas entre milicianos e traficantes. Isso porque a região tinha forte domínio de grupos paramilitares por anos, mas tem sofrido invasões frequentes da facção Comando Vermelho (CV), que tem comandado as comunidades. O objetivo da organização criminosa é expandir os pontos de vendas de drogas pela Zona Oeste e aumentar a área de controle do tráfico. Por conta disso, moradores convivem com uma intensa rotina de violência devido aos constantes confrontos e operações.