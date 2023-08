Rico Tavares, maquiador de famosos, segue internado em estado grave

Rio - O maquiador de famosos, Ricardo Luiz Milane Tavares, de 46 anos, conhecido como Rico Tavares, continua internado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Ele deu entrada na unidade na última terça-feira (22), quando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.



Segundo investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), análises de imagens de câmeras de segurança comprovaram que Rico foi vítima de um atropelamento. O acidente já havia sido registrado na 74ª DP (Alcântara) e o condutor do outro veículo prestou socorro.



O carro do maquiador foi encontrado, na tarde desta sexta-feira (25), próximo à RJ-104, altura do bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. O veículo foi levado para a Cidade da Polícia e passará por uma perícia. O carro estava no mesmo local onde o homem foi encontrado ferido.



Popular por trabalhar com famosos como Maitê Proença, Dani Suzuki e João Vicente, Rico tinha um trabalho de maquiagem marcado com a atriz Letícia Spiller, em Itaboraí, também na Região Metropolitana do Rio, quando foi dado como desaparecido. Segundo informações compartilhadas por amigos, antes de ir para o local do ensaio, o maquiador parou em Itaipuaçu, distrito de Maricá.