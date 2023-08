PRF encontra jovem do RJ desaparecido há sete meses em rodovia no Espírito Santo

Rio - Desaparecido há sete meses, um jovem de 20 anos, morador de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foi encontrado, nesta sexta-feira (25), por policiais rodoviários federais às margens da BR-101, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.



Aos policiais, ele disse que se perdeu depois de sair de casa para usar drogas. "Durante abordagem, ele relatou que saiu de casa em Campos, no RJ, para consumo de drogas, mas acabou ficando sem rumo. Após caminhar muitos dias e dormir nas ruas, veio parar no ES", diz trecho da nota emitida pela Polícia Rodoviária Federal.



A corporação informou que ele se lembrou do telefone da mãe e os agentes fizeram contato com ela. A mulher disse que todos os familiares e amigos buscam pelo jovem desde o dia em que ele desapareceu.



De acordo com a PRF, durante o tempo em que ficou na rua e com o intuito de se defender, o jovem juntou pedaços de madeira e fitas pretas para montar um objeto parecido com uma arma.



Segundo a corporação, a equipe o levou até a divisa do Espírito Santo com o Rio, onde aconteceu o encontro com a família.