Três corpos são encontrados dentro de carro no Campinho; ônibus são incendiados como protesto

Rio - Três homens foram encontrados mortos dentro de um carro na Rua Dr. Jaime Marques, no Campinho, Zona Norte do Rio, neste sábado (26). Ainda não se sabe o motivo das execuções e se possuíam relação com tráfico ou milícia. A região tem sido palco de conflitos entre traficantes e milicianos pela disputa do controle da área. Por conta dos óbitos, um grupo incendiou dois ônibus na Rua Cândido Benício, sentido Madureira.



Nas redes sociais, uma pessoa relatou que os três corpos seriam de moradores mortos por criminosos. "Traficantes do Comando Vermelho, da Praça Seca, executaram três moradores no Morro do Campinho. Eles estavam voltando de uma festa quando foram enquadrados e mortos", publicou.

Situação tensa na Região do Campinho e Praça Seca!! Vários homens mortos na região do tanque e agora ônibus Queimados no Campinho! pic.twitter.com/Rb5RrB0AEt — Tudo acontece no Rio de Janeiro (@TudoaconteceRJ) August 26, 2023

Segundo a Polícia Militar, na manhã deste sábado (26), agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma ocorrência de homicídio, na Rua Dr. Jaime Marques, no Campinho.



No local os oficiais encontraram os corpos de três homens, no interior de um automóvel, vítimas de disparos de arma de fogo. A área foi isolada e preservada para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



Procurada, a Polícia Civil informou que a DHC foi acionada e investiga as mortes de três homens, ainda não identificados. A perícia foi feita no local e os agentes realizam diligências para apurar os fatos.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estão no local dos incêndios. O trânsito segue intenso e o policiamento reforçado. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas e as chamas de um dos veículos já foram controladas.

Até por volta das 15h, a Rua Cândido Benício seguia interditada, no sentido Madureira, entre as ruas Ana Teles e Francisco Gifoni devido ao incêndio. O desvio operacional estava sendo realizado para a Rua Ana Teles. A calha do BRT seguiu liberada. A pista foi liberada apenas no fim da tarde após a Comlurb remover os detritos.