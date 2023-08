Ucrânia: três pilotos morrem em acidente durante treinamento militar

Três pilotos da Força Aérea ucraniana, incluindo um condecorado, morreram em um acidente entre dois caças enquanto realizavam um treinamento, informaram as autoridades do país neste sábado, 26.



"As tripulações de dois aviões de treinamento de combate L-39 colidiram no céu enquanto realizavam uma missão de combate. Infelizmente, os três pilotos morreram", afirmou a Força Aérea da Ucrânia em um comunicado.



"Expressamos nossas mais profundas condolências às famílias das vítimas. Esta é uma perda dolorosa e irreparável para todos nós", acrescentou na rede social Telegram.



Uma das vítimas foi Andrii Pilshchykov, conhecido como "Juice", um renomado piloto que foi condecorado por seus méritos, disse um porta-voz da Força Aérea.



O acidente representa um revés para a Ucrânia, que tenta obter caças americanos F-16 para reforçar sua capacidade militar contra a Rússia.



No início de junho, Kiev lançou uma contraofensiva para recuperar territórios dominados por Moscou, no entanto, a operação avança de maneira lenta.