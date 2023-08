Cerca de 13 kg de pasta base de cocaína são apreendidos pela PRF na Via Dutra

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde deste sábado (26), cerca de 13 kg de pasta base de cocaína dentro de um carro durante abordagem na Rodovia Presidente Dutra, altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. O motorista do veículo foi preso.



De acordo com a corporação, equipes da PRF faziam uma blitz na altura do pedágio quando desconfiaram do motorista e decidiram abordá-lo. Durante fiscalização no carro, os agentes encontraram um fundo falso atrás do banco traseiro. No compartimento, foram encontrados diversos tabletes da droga.



O suspeito foi encaminhado para a 48ª DP (Seropédica), onde a ocorrência foi registrada. Segundo a PRF, o homem vai responder por tráfico de drogas.