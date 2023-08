Mais de 50 kg de cocaína são apreendidos e homem acaba preso na Zona Norte

Rio - Mais de 50 kg de cocaína foram apreendidos durante uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do Espírito Santo, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (25). Durante o flagrante, um homem foi preso por tráfico de drogas.

Segundo a PRF, por volta das 16h20, agentes rodoviários federais e a Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari deram ordem de parada a um motorista, que tentou fugir em alta velocidade, mas acabou colidindo em outro carro e acabou preso.

No veículo foram encontrados diversos tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 53 kg da droga, além de uma pistola calibre 380 e 20 munições.



A ocorrência foi encaminhada para a Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio, onde o caso foi registrado.