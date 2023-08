Huawei e Funcex promovem encontro dos 25 anos da empresa de tecnologia no Brasil

Rio - A Huawei, multinacional de infraestrutura para tecnologia da informação e da comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, e a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) celebraram, na última quinta-feira (24), os 25 anos da Huawei no Brasil, no Hotel Fairmont, em Copacabana, Zona Sul.

O evento reuniu líderes e especialistas de diversas áreas para discutir transformação digital, financiamento e investimento em tecnologia e contou com a presença de Antônio Carlos da Silveira Pinheiro, presidente da FUNCEX, e Bruno Zitnick, diretor de relações públicas e governamentais da Huawei.

Antônio Carlos ressaltou que, desde sua chegada ao Brasil, "a Huawei demonstrou compromisso com o crescimento tecnológico do país e apresentou consciência em áreas fundamentais e estratégicas, como a social e ambiental". Na mesma linha, Bruno Zitnick destacou que a Huawei tem um compromisso com o desenvolvimento nacional, e que a transformação digital proporcionada pela empresa "ajudará o Brasil a alcançar o desenvolvimento econômico, social e sustentável tão almejado pela sociedade".

Além deles, figuras como o ministro Marco Aurélio Mello, além de representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Governo do Estado, da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Petrobras, da Câmara de Deputados, da Petros e do Banco Bradesco participaram dos debates. O primeiro painel, dedicado ao tema "Transformação Digital", abordou a profunda interseção entre tecnologia e sociedade. Os especialistas discutiram conceitos como a transformação digital não ser meramente a aplicação de tecnologia, e sim uma ciência para agregar valor para a população. Além disso, foi abordado o papel da economia verde nesse contexto, enfatizando o compromisso das organizações ali representadas com o desenvolvimento sustentável.

Neste momento, o evento contou com a presença dos painelistas Júlio Lopes, deputado federal do Rio de Janeiro, Vinícius Farah, secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Governo do Rio, Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do município do Rio de Janeiro, e Marcos Troyjo, economista, sociólogo e diplomata. No debate sobre Financiamento e Investimento Tecnológico, foi discutida a importância da adoção de tecnologias de ponta pelas empresas, o estabelecimento de parcerias estratégicas e a remodelação dos processos de relacionamento.

Sob as óticas pública e privada, os convidados concordaram que os negócios que buscam trilhar uma jornada de transformação digital bem-sucedida precisam garantir uma integração coesa entre tecnologia, processos e talentos humanos, traduzindo esse esforço em valor mensurável.

Na segunda mesa, participaram os convidados Fernando Castellões, gerente geral de arquitetura de TIC, dados e analytics da Petrobras, Rafael Fernandes, superintendente executivo de tecnologia do Bradesco, Carlos Azen, gerente de TI, telecom e economia criativa do BNDES, e Paulo Werneck, diretor de investimentos da Petros. Finalizando o encontro, Bruno Alvarenga, CTO de soluções da Huawei, destacou o processo de digitalização como uma oportunidade abrangente para todas as indústrias.

Alvarenga compartilhou uma perspectiva fundamental ao ressaltar que, até 2025, está previsto que aproximadamente 24,3% do PIB global estará diretamente vinculado à economia digital. O executivo da Huawei enfatizou que a economia digital é um poderoso motor impulsionador para a criação de mais valor e desenvolvimento sustentável. E, nesse sentido, jogou luz sobre a correlação entre investimentos em transformação digital e crescimento de receita - empresas que mais investem nesse processo tendem a colher maiores ganhos de receita.

No final do evento, a FUNCEX, representada pelo presidente Antônio Carlos e o vice-presidente Miguel Lins, presenteou a Huawei com uma placa de celebração por seus 25 anos de atuação no Brasil.