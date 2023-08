Velório de MC Marcinho ocorrerá neste domingo na sede do Flamengo

Rio - O corpo de MC Marcinho será velado na sede do Flamengo, na Gávea, neste domingo. Torcedor do time rubro-negro, o funkeiro morreu aos 45 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, na manhã deste sábado. Aberta ao público, a despedida do Príncipe do Funk ocorrerá das 10h às 13h. A cremação será no Cemitério da Penitência, no Caju.

Nas redes sociais, o Flamengo se manifestou após o falecimento do artista. "O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do grande rubro-negro MC Marcinho. O cantor embalou gerações com seus hits, marcou a história da música brasileira e vai deixar saudades em milhões de fãs, amigos e familiares", disse o clube.



Portador de cardiopatia e doença renal crônica, o cantor estava internado desde o dia 27 de junho e sofreu uma parada cardiorrespiratória em 11 de julho. O funkeiro foi diagnosticado com uma infecção generalizada e teve uma piora em seu quadro de saúde desde a última segunda-feira. O artista havia passado por uma cirurgia para implante de um coração artificial e aguardava pelo transplante do órgão real, mas foi retirado da fila por não ter condições de ser submetido ao procedimento. Neste sábado, a morte do dono do hit "Glamourosa" foi confirmada Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.