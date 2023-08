Domingo também é dia de vacinação no Super Centro, em Botafogo

Rio - Domingo também é dia de vacinação na cidade do Rio de Janeiro! É possível se imunizar aos domingos e feriados no Super Centro Carioca de Vacinação (SCCV), em Botafogo, na Zona Sul, que oferece todas as vacinas do calendário de rotina infantil e adulto e funciona todos os sete dias da semana, das 8h às 22h. A unidade especializada fica na Rua General Severiano, 91.



Na última quarta-feira (23), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio Janeiro (SMS) iniciou a Campanha de Multivacinação para atualização das cadernetas vacinais de meninas e meninos de zero a 14 anos. A ação está integrada ao Vacina, Rio, uma grande mobilização intersetorial com objetivo de estimular a imunização dos cariocas de todas as idades e em todas as regiões da cidade.



A campanha vai até 15 de setembro nas 238 salas de vacinação do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 12h. No Super Centro Carioca de Vacinação, o funcionamento é de domingo a domingo, das 8h às 22h.

A SMS orienta que pais e responsáveis levem a caderneta de vacinação da criança e do adolescente ou algum outro comprovante da situação vacinal, para que sejam avaliados pelas equipes de saúde e eventuais doses, que não tenham sido aplicadas na época indicada, sejamministradas.