Abecip aposta em um 2024 positivo para o crédito imobiliário

São Paulo - O presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), José Rocha Neto, disse que os financiamentos no próximo ano podem ficar entre os maiores da história. "Em 2024, o volume de concessões de financiamento imobiliário vai estar em níveis próximos dos atuais", disse.



"Pode até estar lutando pelo bronze ou pela prata (no ranking dos melhores anos)", estimou. Os financiamentos com recursos da poupança tiveram seu recorde em 2021, com R$ 205 bilhões, seguido por 2022, com R$ 179 bilhões. Para 2023, a previsão é de queda para R$ 155 bilhões, mas, ainda assim, seria o terceiro melhor ano do setor.



Segundo Rocha, 2024 pode igualar ou superar 2023 devido à melhora do cenário econômico, com inflação e juros em queda e emprego em níveis estáveis. Ele também disse que os bancos não fecharam a torneira. O problema é que os recursos ficaram mais caros, e isso foi repassado para a ponta, o que acaba representando uma diminuição nas contratações.