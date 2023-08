Lula faz homenagem a diplomata responsável pelo reconhecimento da independência de Angola

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpriu uma agenda extensa no Instituto Guimarães Rosa (IGR) em Luanda, o centro cultural brasileiro na capital de Angola, na manhã deste sábado, 26. Foi o último compromisso da viagem oficial da delegação brasileira ao país africano.



O prédio que abriga o IGR-Luanda, patrimônio histórico angolano, encontra-se no local de onde partiam populações escravizadas em direção ao Brasil. Restaurado em 2015 por uma construtora brasileira, tornou-se local de referência da atividade cultural no país.



Ao chegar, o presidente Lula se reuniu com ex-alunos angolanos egressos do PEC-G, o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação, pelo qual universidades brasileiras recebem estudantes estrangeiros, especialmente de países em desenvolvimento. A iniciativa tem bastante impacto em Angola, já que muitos dos participantes ganham posições de destaque na sociedade local.

Em seguida, ele participou da cerimônia de inauguração da galeria Ovídio de Melo, em homenagem ao diplomata brasileiro que atuou pelo reconhecimento da independência de Angola pelo Brasil, em 1975. Lula foi responsável por descerrar a placa. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a emancipação angolana, um marco das relações bilaterais.



Por fim, Lula e os ministros que integraram a delegação brasileira foram convidados a acompanhar uma apresentação cultural, com música e dança típicas de Angola. Todos também confraternizaram com a equipe de funcionários do Instituto Guimarães Rosa para encerrar a visita. O Instituto é mantido pelo governo brasileiro contando com 23 unidades pelo mundo.

Neste domingo, 27,, a delegação brasileira viaja para São Tomé e Príncipe, onde acontece a Conferência de chefes de Estado da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).