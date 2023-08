Liminar determina que ex-governador Garotinho retire das redes sociais publicações contra Bacellar

Rio – Uma liminar da juíza Flavia Fernandes de Melo Balieiro Diniz, que estava no plantão judiciário do Fórum do Rio na noite desta sexta-feira (25), determina que o ex-governador Anthony Garotinho retire de suas redes sociais todas as publicações referentes ao o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar (PL), e seus familiares. Garotinho e Bacellar são adversários políticos em Campos dos Goytacazes. O ex-governador foi citado na tarde deste sábado (26).



Em sua decisão, a juíza escreveu que "Não se trata de censura ao direito constitucional de livre manifestação do pensamento e de expressão, mas de ponderação de qual direito fundamental deve ser tutelado neste momento processual, pois o direito à segurança e à preservação da honra também tem acento constitucional. Ademais, afigura-se como dever do Poder Judiciário a restrição de direito que esteja sendo utilizado de forma abusiva, como no caso, que tem apenas o intuito de ofender e difamar o autor e seus familiares".

A medida impõe uma multa de R$ 100 mil caso a decisão seja descumprida: "Em razão do exposto, DEFIRO A LIMINAR, determinando que o réu retire das suas redes sociais (Instagram: @oficialgarotinho, Facebook: @oficialgarotinho, Twitter: @blogdogarotinho, Youtube: @blogdogarotinho e Site: blogdogarotinho.com.br), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, todas as publicações envolvendo o autor e seus familiares, bem como se abstenha de realizar novas publicações, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada descumprimento de Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário Tribunal de Justiça Comarca da Capital Cartório do Plantão Judicial Capital Dom Manuel", escreveu a juíza no documento.

O ex-governador vem publicando, há cerca de um mês, denúncias contra o presidente da Alerj, amigos e familiares. Bacellar nunca respondeu publicamente às provocações.