Senac-RJ estabelece parceria para a Escola Antirracista

O Senac-RJ se une ao portal Notícia Preta para oferta de 150 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos na iniciativa inédita de aprendizagem: a Escola Antirracista. Do total, 30 delas já foram disponibilizadas para a primeira turma, de Técnico em Administração, concedidas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), que inclui auxílio-transporte a todos os alunos. As aulas serão realizadas a partir desta segunda-feira, 28, na unidade Riachuelo (Centro Politécnico), próxima à comunidade do Jacarezinho.



A fundadora do Notícia Preta, Thais Bernardes, também participa como palestrante do Senac Rio Summit, festival de Inovação, Tecnologia, Empregabilidade e Empreendedorismo que terá sua primeira edição de 11 a 15 de setembro, no Expomag, no Rio de Janeiro. Thaís falará sobre “Empresas Inovadoras: Atitudes Antirracista”, no dia 13, às 14h30.