Ranking Internacional de Qualidade do Ar coloca o Brasil na 57ª posição

O Brasil ficou na 57ª posição, entre 131 países avaliados, no ranking de qualidade do ar divulgado pela empresa suíca IQAir. O levantamento também apontou que 90% dos países possuem poluição média acima dos parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que são de 5 microgramas por metro cúbico ou menos de impurezas no ar.



Uma baixa qualidade do ar é causada, principalmente, pelo excesso de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e desmatamento, considerando que as árvores fazem um trabalho natural de resgate do CO2 da atmosfera. Uma consequência da poluição é o aumento das doenças respiratórias na sociedade, incluindo câncer de pulmão, como apontado no artigo da Revista Nature.



“É um momento em que as empresas precisam agir como responsáveis que são a respeito da poluição do ar. Existem normas, como a ISO 14001, reconhecidas internacionalmente, que auxiliam as organizações nesse caminho de ser mais sustentável, preservando a vida do planeta e das pessoas”, aponta Paulo Bertolini, diretor-geral da APCER Brasil, certificadora de origem portuguesa com atuação global.



A ISO 14001 — Sistema de Gestão Ambiental — possibilita ações como reciclagem, consumo consciente de energia e redução das emissões de GEE. A norma implementa a metodologia Plan, Do, Check, Act (PDCA), planejar, fazer, checar e agir em português, permitindo que as organizações evoluam os resultados, mesmo que já sejam positivos.