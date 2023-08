Homens armados sequestram 12 pessoas no norte da Nigéria

Pelo menos 12 pessoas foram sequestradas em dois incidentes diferentes no Norte da Nigéria, disseram autoridades e testemunhas neste sábado (26).

No primeiro caso, sequestradores não identificados levaram quatro pessoas na noite de sexta-feira (25). Entre as vítimas está o líder da vila da comunidade Nasarawa-Burkullu no Estado de Zamfara, no Noroeste da Nigéria, afirmou neste sábado a autoridade local Muhammad Bukuyum.

Bukuyum disse que as outras vítimas são três fazendeiros locais, e que os sequestradores exigiram resgate, sem entrar em detalhes.

Em outro incidente, militantes do Boko Haram sequestraram oito fazendeiros hoje na vila de Maiwa, a cerca de três quilômetros de Maiduguri, capital do Estado de Borno, no Nordeste da Nigéria.

Mohammed Jida, que conseguiu fugir dos sequestradores, disse à Reuters que viu os militantes cercando os agricultores que trabalhavam no campo.

“Assim que os vi, comecei a correr com outros, correndo em busca de segurança. Por sorte, consegui fugir, mas o resto dos meus colegas foram pegos pelo Boko Haram”.

Greema Abubar e Bukar Kachallah, parentes de algumas das vítimas, confirmaram o ataque, acrescentando que os militantes exigiram resgate, sem entrar em detalhes.

O porta-voz da polícia de Borno, Sani Kamilu Shatambaya, não respondeu de imediato aos pedidos por comentários.

