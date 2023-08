Turista é assaltado e espancado na Praia de Copacabana; veja vídeo

Rio – Um turista foi assaltado e espancado por um grupo na Praia de Copacabana, na Zona Sul, na noite deste sábado (26). O local recebe o 'Show do Século' do DJ Alok.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou o turista jogado na areia, cercado por homens que o atacam com chutes. Um outro deita em cima do homem enquanto esfrega a sua cara na areia. O grupo se dispersa quando ouve apitos, mas nenhum policial aparece em nenhum momento do vídeo.

Turista é assaltado e espancado por um grupo na praia de Copacabana, na noite deste sábado (26).#ODia



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/D8aZwmwEjp — Jornal O Dia (@jornalodia) August 26, 2023



Mais cedo, adolescentes fizeram uma espécie de 'mutirão' do crime nas redes sociais para roubar celulares durante o show. No Instagram, menores de idade compartilharam diversas publicações do evento afirmando que os alvos serão usuários de iPhone.

Uma das postagens dizia: "Bom dia. Já quero amanhã chuva de maçã [smartphones da iPhone]. Amanhã é dia de dar prejuízo neles. Vai tomando de todas as partes. Só não pode voltar no remoções, tendeu?".



Procuradas pelo DIA, as polícias Militar e Civil não se manifestaram sobre o assunto.