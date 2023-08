Divulgados os números da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal divulgou as seis dezenas do concurso 2625 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado, 26. Os números são: 09-10-35-44-55-58. Ainda não foi divulgado se houve acertador. O valor do prêmio, que está acumulado, é de R$ 30.994.329,61.



As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00.