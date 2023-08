Polícia investiga morte de passageiro agredido em estação do Metrô de São Paulo

São Paulo - A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias da morte de Jefferson Fernandes da Silva, de 30 anos, agredido na estação da Luz (Linha 1-Azul) do Metrô na última segunda-feira, dia 21, de acordo com testemunhas.



Passageiros ouvidos pela polícia afirmam que a vítima discutiu com outro passageiro, não identificado. Silva foi agredido com um soco no rosto, caiu no chão e teria levado um chute na cabeça. O motivo da discussão não foi informado. A vítima foi socorrida à Santa Casa de Misericórdia pelos agentes do Metrô e morreu na quarta-feira, 23, em decorrência das agressões.



"Os agentes de segurança do Metrô foram chamados para atender uma pessoa que tinha sido agredida por volta das 16h30 do dia 21/8, na estação Luz (Linha 1-Azul). A vítima foi levada pelos agentes para atendimento no Pronto Socorro mais próximo", diz nota do Metrô.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso é investigado pela Delegacia do Metropolitano (Delpom), que requisitou imagens de câmeras de segurança do local.