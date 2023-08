Criminosos realizam ataque contra vans de transporte em Jacarepaguá

Rio - Vans de transporte alternativo do Camorim, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, foram alvos de um ataque a tiros na noite deste sábado (26). Não houve registro de feridos.



De acordo com relatos das redes sociais, o ataque teria sido orquestrado por traficantes integrantes da facção Comando Vermelho, após cobrarem uma taxa e não terem sido pagos pelos motoristas do transporte.

Testemunhas disseram que os bandidos chegaram ao local armados e em um carro, exigiram as chaves de todos os veículos e depois dispararam contra eles diversas vezes.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as vans com várias perfurações na lataria e nos vidros. Veja: