Papa Francisco afirma estar feliz por visitar Mongólia: 'Povo nobre e sábio'

O Papa Francisco garantiu neste domingo, 27, que se sente “feliz” por visitar na quinta-feira, 31, a Mongólia, país de maioria budista, onde se encontrará com “um povo nobre e sábio” dotado de uma igreja “pequena de tamanho mas dinâmica na fé e na caridade". “Esta é uma visita muito desejada”, sublinhou o pontífice após a oração dominical do Angelus no Vaticano.



Esta viagem “ao coração da Ásia”, que terminará no dia 4 de setembro, será uma boa oportunidade “para conhecer de perto um povo nobre, sábio e com uma grande tradição religiosa”, disse.



Ex-satélite da União Soviética que se tornou uma democracia em 1992, a Mongólia tem uma das menores comunidades católicas do mundo, estimada em cerca de 1.450 membros, de um total de três milhões de habitantes. Esta viagem é vista como uma forma de aproximar o papa dos seus dois grandes vizinhos, Rússia e China.



A viagem de 9h entre Roma e a capital mongol, Ulaanbaatar, também será um teste para a saúde do pontífice argentino, de 86 anos, que foi submetido a uma grande cirurgia abdominal em junho e tem problemas de mobilidade dentro de um quadro de saúde delicado.