Mais de 500 pessoas são conduzidas para delegacias durante show em Copacabana

Rio - Em comemoração ao centenário do Hotel Copacabana Palace, o 'Show do Século, que aconteceu na noite deste sábado (26) foi marcado por tumulto, furtos e arrastões na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 500 pessoas foram conduzidas às delegacias da região durante o evento.

A corporação informou que a maior parte dos suspeitos foram detidos durante as abordagens das equipes após terem sido flagrados praticando furtos.



Ainda segundo a PM, nos pontos de revista montados, mais de 150 objetos perfurocortantes, entre facas, alicates, estiletes e bisturis, foram apreendidos. A estratégia que já vinha sendo usada nos principais eventos da cidade, como o Réveillon e o Carnaval, foi realizada também no 'Show do Século'.



Através das redes sociais, internautas que estiveram no evento relataram a grande quantidade de roubos e furtos. "O show dele foi incrível, porém toda hora tinha um arrastão na areia e no calçadão, infelizmente Copacabana não dá pra curtir mais nada", escreveu um. "O que tem de relato de arrastões, roubos, furtos e etc em relação ao evento do Alok em Copacabana, é uma "festa". Infelizmente, não é novidade. Os eventos em Copa sempre tiveram problemas, mas pioraram muito nos últimos anos", disse outro.

Um vídeo publicado na internet mostra o momento exato de um suposto arrastão no calçadão. Nas imagens, parte da areia em frente ao palco fica com um "buraco", já que o público se afastou para buscar abrigo.

Um turista foi assaltado e espancado por um grupo, horas antes do 'Show do Século'. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o turista caído na areia, cercado por dezenas de pessoas - incluindo menores de idade - que o atacam com socos e chutes. Um agressor chega a deitar em cima da vítima enquanto esfrega seu rosto na areia. O grupo se dispersa quando ouve apitos, mas nenhum policial ou guarda municipal é visto no vídeo.

Mutirão para roubar

Adolescentes fizeram uma espécie de 'mutirão' do crime nas redes sociais para roubar celulares durante o 'Show do Século'. No Instagram, menores de idade compartilharam diversas publicações do evento afirmando que os alvos serão usuários de Iphone.

Esquema de segurança

Cerca de 1.200 policiais militares atuaram no policiamento da orla, ruas internas do bairro, em 16 pontos de bloqueio sendo 8 pontos de revista nos principais acessos ao bairro, bem como os terminais de transporte público.



Cerca de 1.200 policiais militares atuaram no policiamento da orla, ruas internas do bairro, em 16 pontos de bloqueio sendo 8 pontos de revista nos principais acessos ao bairro, bem como os terminais de transporte público.

Além disso, foram instaladas grades para controlar o ingresso do público, em 16 pontos de bloqueio espalhados ao longo das principais vias da região e acessos a faixa de areia, onde foram realizadas revistas com detectores de metais nas ruas de acesso à orla.