Terreno do ex-PM Ronnie Lessa na Costa Verde é leiloado por R$ 380 mil

Rio - Pertencente ao ex-policial militar Ronnie Lessa, um terreno no condomínio Portogalo, em Angra dos Reis, na Costa Verde,por R$ 380 mil na última sexta-feira (25). Lessa é um dos réus pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018.Determinado pela Justiça, a maior parte do valor será usado para quitar as dívidas em atraso do próprio imóvel, que chegam a quase R$ 200 mil. A Justiça determinou, ainda, que, enquanto corre a investigação sobre a morte de Marielle, o arresto da venda será para garantir uma eventual indenização por danos morais para a vereadora Mônica Benício, viúva da vereadora.Inicialmente, o terreno, com cerca de 3,5 mil metros quadrados, foi avaliado em R$ 520 mil. O condomínio residencial, localizado em uma das áreas mais nobre da cidade conta com seguranças, câmeras de monitoramento 24h e com dois acessos, pela Rio-Santos e pelo mar.Ronnie Lessa está preso desde 2019, acusado ter ter executado Marielle e seu motorista em 14 de março de 2018. Este ano, Élcio de Queiroz, que também está preso pelo crime, firmou acordo de delação premiada e confessou que ele dirigia o carro no momento da execução e que Lessa seria o responsável pelos disparos.