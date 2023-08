Explosões em posto de combustível na Romênia deixam dois mortos e 56 feridos

Romênia - Ao menos duas pessoas morreram e 56 ficaram feridas em duas explosões neste sábado, 26, em um posto de combustível perto de Bucareste, a capital romena, informaram as autoridades neste domingo, 27.



A maioria dos feridos são bombeiros que intervieram na fábrica de gás em Crevedia, norte da capital, informou o governo.



Os dois mortos são um casal, informou o chefe do departamento de emergências, Raed Arafat. O homem teve uma parada cardíaca e a mulher morreu após sofrer queimaduras graves, acrescentou.



Entre os feridos, alguns com queimaduras graves, havia 39 bombeiros, dois policiais e dois gendarmes, disse Arafat. As razões do incêndio ainda são desconhecidas e o Ministério Público abriu uma investigação.



“Sabemos que a estação não funcionava mais, por isso é óbvio que não tinha permissão para operar”, disse Arafat.



Mais de 20 veículos do Corpo de Bombeiros intervieram para apagar as chamas e evacuar os habitantes em um raio de 700 metros, indicou a Inspeção para Situações de Emergência em comunicado.