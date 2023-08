Massa de ar estaciona no Rio e chuva deve permanecer até quarta-feira

Rio - A massa de ar com alto índice de umidade que chegou do oceano segue no Rio de Janeiro e deve manter o tempo chuvoso por mais alguns dias. Segundo o Alerta Rio, com essa frente fria ainda atuante, além das temperaturas mais baixas, a chuva e o tempo nublado seguirão dando o tom até a próxima quarta-feira (30).

Para este domingo (27), a previsão é de mínima de 14 °C e máxima de 20 °C, chuva e ventos fracos a moderado ao logo do dia.



Na segunda-feira (28), o tempo deve continuar instável, com o céu nublado a encoberto e podendo chover de fraco a moderado a qualquer instante. As temperaturas devem variar entre 20°C e 14°C, e os ventos estarão fracos a moderados.

A terça-feira (29) deve apresentar quase as mesmas condições climáticas do dia anterior, variando apenas na temperatura, que sobe um pouco e pode ter máxima de 22°C e mínima de 15°C.



Já na quarta-feira (30), o tempo deve começar a esquentar ainda mais. O céu será parcialmente nublado e as temperaturas devem chegar até a máxima de 28°C e mínima de 17°C. Porém, é possível que chova a qualquer momento do dia.



O tempo chuvoso deve se encerrar somente na quinta-feira (31). Com as temperaturas permanecendo estáveis, variando entre 29°C e 17°C, não há previsão de precipitações. O céu permanece com menos nebulosidade e pode ventar de fraco a moderado.