Disque Denúncia pede informações sobre suspeito de matar ex-companheira na Região Metropolitana

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz, neste sábado (26), pedindo informações que possam levar à localização e prisão de Ronei Araújo Ouverney, vulgo "Russão", de 41 anos. Ele é suspeito de, com um tiro na cabeça, na última quinta-feira (24), no bairro Ganguri, em Cachoeiras de Macacu, Região Metropolitana do Rio. A vítima deixa quatro filhos, sendo dois do suspeito.Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito desce da moto com uma arma em punho e dispara contra a ex-companheira, que está na calçada. Policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) chegaram a ser acionados para a ocorrência na Rua Adalgisa Veloso, no entanto, Luana já estava sem vida.