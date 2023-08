Chuva causa deslizamento e queda de árvores no Rio

Rio - A chuva que cai sobre a cidade do Rio provocou um deslizamento de encosta na Rua Castelo Novo, no Morro da Formiga, na Tijuca, Zona Norte, na manhã deste domingo (27). Até o momento, não há informações sobre vítimas. Em outros pontos, queda de árvores interditaram a Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa, Zona Sul, e as estradas da Grota Funda, sentido Santa Cruz, Zona Oeste, e da Vista Chinesa, Zona Norte.



De acordo com o Centro de Operações Rio, a Defesa Civil foi acionada às 07h45 para o deslizamento na comunidade. No local, os técnicos constataram que, em função da movimentação do solo, uma árvore de grande porte tombou sobre uma residência. Diante do cenário, foram interditados dois imóveis, a casa atingida e a casa ao lado, ambos na Rua Castelo Novo.



Os órgãos operacionais da Prefeitura do Rio e o Corpo de Bombeiros stão no local para cortar a árvore e prestar suporte aos moradores. Além disso, a Defesa Civil também foi acionada por conta de uma ocorrência em Laranjeiras, na Comunidade Pereirão, Zona Sul. Após vistoria, constatou-se risco de prosseguimento de desabamento de um talude, uma espécie de terreno inclinado. Toda a área de projeção foi interditada. No entanto, não foi preciso realizar nenhum tipo de interdição de imóvel. Os órgãos competentes também foram acionados.



A Estrada da Vista Chinesa, na Zona Norte, ficou interditada na altura do Mirante, por cerca de duas horas. Na Estrada da Grota Funda, sentido Santa Cruz, a via também já está liberada. Assim como a Avenida Epitácio Pessoa, sentido Túnel Rebouças. As três ocorrências de queda de árvore ocorreram entre a noite de sábado (26) e a manhã deste domingo (27).



A chuva também provocou acidentes em alguns pontos da cidade. Na Avenida Brasil,

dois carros colidiram no sentido Zona Oeste, altura de Ramos. Outra colisão também ocupou uma faixa da Avenida Almirante Sílvio de Noronha, altura da Rua Jardel Jércolis, no Centro. Ninguém ficou ferido.



De acordo com o Alerta Rio, o domingo (27) será de chuva e frio. Isso porque ventos úmidos vindos do oceano mantêm o tempo instável na cidade do Rio. O céu estará encoberto com chuva fraca a moderada ao longo do período, com máxima prevista de 20°C.