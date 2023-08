Rato sobe em carro em movimento e assusta motorista: 'Ele que se segure'; Vídeo

Um rato surpreendeu mãe e filha que estavam em um veículo quando subiu no para-brisa durante o trajeto em que faziam. O flagrante ocorreu enquanto a jovem Pâmela Letícia e a mãe dela, Geni Vieira, estavam a caminho da Praia da Graciosa, em Palmas (TO), nesta sexta-feira, 25.

As imagens do rato escalando o carro em movimento foram publicadas nas redes sociais e viralizaram. O que chamou a atenção dos internautas além do animal se equilibrar e se segurar para não cair, foi a narração da cena inusitada protagonizada pelas duas mulheres.



Rato escala carro em movimento e dá susto em mãe e filha.



Crédito: Reprodução/Twitter#ODia pic.twitter.com/qZno0vEe4h — Jornal O Dia (@jornalodia) August 27, 2023

Ao mesmo tempo em que elas ficaram com medo do ratinho acabar entrando no veículo, mãe e filha também se preocupam com a vida do animal: “Olha lá, mãe. Como que a gente vai sair daqui? Mãe, cuidado para ele não cair”.

Segundo Pâmela Letícia, de 18 anos, o rato acabou caindo do carro, mas sobreviveu. “Caiu e foi para o mato, só olhei ele no chão indo para o canteiro. Estava chegando na Graciosa, ele caiu”, disse em entrevista ao G1.