SP: mulher é suspeita de matar filha de 8 anos e esconder corpo em geladeira

São Paulo - Uma mulher, de 31 anos, foi presa após o corpo da filha de apenas 8 anos ser encontrado esquartejado dentro da geladeira de casa. A mãe confessou o crime à polícia na tarde deste sábado, 26, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, os vizinhos acionaram a Polícia Militar (PM) e contaram que ajudaram Ruth Floriano na mudança feita na última semana e suspeitaram do peso da geladeira. Em seguida, a sogra dela foi a nova casa neste fim de semana e ao abrir o eletrodoméstico, encontrou o corpo da criança.

No primeiro momento, Ruth não foi encontrada pela polícia, já que ela tinha saído para outro bairro para conversar com um ex-companheiro. Os PMs a acharam enquanto ela discutia com o homem.

De acordo com o portal "G1", ao ver os policiais, a mulher teria dito: "Não fui eu". No entanto, não havia sido questionada sobre o crime.

Na delegacia, ela teria confessado o crime com frieza. A Ruth alegou, a princípio, que havia conhecido homens por meio de aplicativos de relacionamento. Durante um desses encontros, teriam usado drogas e dormido, segundo a versão da suspeita.

Depois, ela conta que acordou, viu a filha morta e "não soube o que fazer", momento em que teria decidido colocar o corpo da criança na geladeira, há aproximadamente um mês.

Já na segunda versão, revelou que, entre os dias 8 e 9 de agosto, usou drogas e "decidiu matar a filha por não aceitar a separação com o pai dela". O crime teria ocorrido de madrugada.

De acordo com a suspeita, a criança estava no banheiro escovando os dentes quando foi atacada por ela com uma faca e não resistiu ao ferimento. Horas depois, o corpo foi esquartejado.

A mulher mudou de endereço, mas, segundo testemunhas que ajudaram na mudança, a geladeira estava pesada, embalada com um lençol e foi preciso ao menos quatro pessoas para o transporte do eletrodoméstico, situação que chamou a atenção do atual namorado e da sogra dela.

Nesse sábado, a mulher deixou a chave de casa com a família do namorado e foi até a Zona Leste para falar com o ex-marido. A sogra suspeitava de armas ou drogas escondidas na geladeira e decidiu abri-la, mas acabou encontrando o corpo da menina.

A suspeita tem outros dois filhos, que foram entregues ao Conselho Tutelar. Ela vai responder por ocultação de cadáver e homicídio contra menor de 14 anos, com pelo menos duas qualificadoras, motivo fútil e sem chance de defesa da vítima.

A investigação será feita pelo 47º Distrito Policial do Capão Redondo. A mulher passará por audiência de custódia. A Justiça decidirá se ela deverá permanecer presa ou ser solta para responder aos crimes.